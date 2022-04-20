/693259/التنسيق-بين-الوطنية-للإعلام-و-التنظيم-والإدارة-لإنهاء-إجراءات-الطلبات-المقدمة-من-العاملين-للنقل-للعمل-بجهات-أخرى-طبقا-لرغبتهم

قامت الإدارت المعنية بالهيئة الوطنة للاعلام باتخاذ كافة إجراءتها اللازمة بشأن الطلبات التى تقدم بها عدد كبير من العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للاعلام ، للنقل للعمل بالنيابة العامة فى الاعلان الأول الذي تم فيه نقل عدد من العاملين من مختلف القطاعات للعمل بالنيابة العامة.

دوت الخليج ويأتي ذلك لتقدم عدد كبير من العاملين بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام للنقل للعمل بجهات أخرى بناء على رغبتهم لتحقيق مزايا أفضل لهم. إنهاء إجراءات الطلبات المقدمة من العاملين للنقل للعمل بجهات أخرى طبقا لرغبتهم وبناء على طلب العاملين فقد تم التواصل مع الجهات المعنية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جاء الإعلان الثاني لراغبي النقل للعمل بالنيابة العامة، ويجري بشكل سريع إنهاء كافه الترتيبات والإجراءات اللازمة للنقل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذى يقوم بإعمال شئونه بخطوات هامة لإستكمال باقي الاجراءات كما هو متبع كما قامت الوطنية للإعلام بالتواصل مع الجهات المعنية للإعلان الخاص للندب للعمل بمصلحة الجمارك، حيث تم أيضا إنهاء كافه الترتيبات و الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحقيق رغبات العاملين للنقل والندب للعمل بجهات أخرى ، وفقا للشروط والمزايا التى جاءت بإعلانات طلبات النقل

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