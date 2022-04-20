/693254/ضرب-وبكاء-رد-فعل--سينتيا-خليفة-بعد-اكتشاف-مقلب-رامز

حلت الفنانة سينتيا خليفة ضحية للحلقة التاسعة عشر من برنامج رامز موفي ستار للمقالب، والذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بمشاهدات عالية.

دوت الخليج يكشف لكم لحظة اكتشاف سينتيا خليفة لمقلب رامز جلال وذلك خلال السطور القادمة

سينتيا خليفة تكتشف المقلب

انهارت الفنانة سينتيا خليفة في البكاء بعد اكتشاف مقلب رامز جلال، وانهالت عليه بالضرب، وبعدما هدأت، قالت له: موتني يا رامز، وشكة الدبوس معقولة بالنسبة للي حصل، ورقصت على انغام “رامز جلال نجم اليوتيوب ده كخه راكب بالشقلوب”.

سخرية رامز جلال من سينتيا خليفة

سخر رامز جلال من سينتيا خليفة، قائلًا: افارول مركز صيانة وحلق شبه الابريق، كمال قال: محرومة، قصة شعر ليلى نازلي، الجيوب لون والبنطلون لون وكنافة خالص، لابسة صاجات في ودانها، وتابع قائلًا: الاوتفيت حاجة تقرف بصراحة، فبريكة والوسط وسط غزال والقد محال، مجنونة وعايزه قلمين عشان تهدا، وشبه الفراولة.

سينتيا خليفة في دايما عامر رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، أن لعبت سينتيا في دايما عامر دور مريضة البهاق، وبعد انتهائها من هذا الدور علقت على صور التي نشرتها من كواليس دورها في المسلسل، قائلة: البهاق غير معدٍ.. ممكن أي حد في أي سن وأي جنسية أن يصاب بالبهاق.. ٧٠ مليون إنسان حوالي العالم مصاب بالبهاق.. مفيش حد كامل.. أحبوا نفسكو زي ما انتو ‏واحترموا غيركم دايماً وزي ما هم.

وتفاعل متابعيها عبر انستجرام بالاتفاق معها، كما أشاد العديد منهم بدورها في مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصته حول المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.