دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن زواجها من حسن أبوالروس وعدد التاتوهات بجسمها

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دوت الخليج يكشف أسرار دينا الشربيني

شائعات دينا الشربيني

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن الشائعات التي تعرضت لها مثل زواجها من الفنان حسن أبو الروس ولكنها نفت ذلك موضحة أنه صديقها وزوجته صديقتها جدا وتحبها ولا صحة لأي شائعات حولهما.

وتابعت كلامها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري وقالت إن خناقتها مع الفنانة ريهام عبد الغفور غير صحيح ولم يحدث على الإطلاق.

تصريحات دينا الشربيني مع الإعلامية أسما إبراهيم

وكانت دينا الشربيني قالت في حوارها إنها لا تريد الحديث عن الهضبة عمرو دياب معلقة: “راجل عظيم وبحبه جدا لكن لا أتحدث عن أحد في غيابه”.

وكشفت خلال الحلقة عن عدد التاتوهات في جسمها وهم ثلاثة لاسم والدتها وتاريخ ميلاد والدها وكلمة الحياة، في سياق آخر، كانت دينا الشربيني قالت في تصريحاتها بلقائها الأخير ببرنامج أدينا بندردش: “اتوجعت من ناس كتير قريبين مني وطلعوا مصلحجية ومفرقش معاهم العشرة.. بحس إني وحيدة لما أرجع من الشغل".

واستكملت: "وفيه حاجات في الدنيا مصائب بتحصل ونفسي أتحكم فيها معرفش وده خلاني عندي فوبيا يحصلي حاجة مقدرش أتصرف فيها وبخاف من المستقبل جدا.. بقالي سنتين بخاف أكبر في السن وبحس إني لسة صغيرة عندي 20 سنة ومش معترفة إني بكبر".

وأضافت دينا الشربيني في حوارها ببرنامج أدينا بندردش: “دائمًا أشعر بتأنيب الضمير”، ومن جانبها سألتها المذيعة عن آخر مرة رقصت بها ردت قائلة: أنا بموت في الرقص"، مشيرة إلى أنها كانت فخورة بنفسها آخر مرة وقت عرض مسرحيتها الأخيرة “أحفاد ريا وسكنية”.

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وتشارك دينا الشربيني ضمن بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان عبر شاشة قناة dmc الفضائية برفقة عدد من النجوم مثل أحمد مجدي وأحمد صفوت وندى موسى وأحمد كمال وآخرين من نجوم الفن.

وكانت قناة dmc الفضائية عرضت أمس الثلاثاء مسلسل المشوار الحلقة 18 التي بدأت باختطاف زوجة وجيه لـ سعيد وهو الفنان محمود الليثي لتتفق معه على أن يبلغ ورد التي تقدم شخصيتها دينا السربيني برغبة وجيه وهو أحمد كمال في التحدث معها عبر الهاتف.