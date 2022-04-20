/693251/جهادية-في-الصباح-وبملابس-مفتوحة-بالمساء-هكذا-ظهرت-إلهام-شاهين-في-بطلوع-الروح

تصدرت الحلقة 5 من مسلسل بطلوع الروح التريند قبل عرضها على شاشة التلفزيون، والتي تألقت خلالها الفنانة إلهام شاهين بدور الخنساء التي يختلف دورها تمامًا بين الصباح والمساء.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل دور الفنانة إلهام شاهين في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح

إلهام شاهين في الصباح

تظهر إلهام شاهين بدور الخنساء منال، أو ام جهاد كما تدعى في مدينة الخلافة، وهي زوجة قائد جيش البرقة "نصار المصري”، وهي قائدة جيش السيدات هنا وهما سيدات مدربات على حمل الأسلحة.

وكانت أم جهاد حاملة لكرباج لجلد سيدة كانت تحاول الهروب من مدينة الخلافة بخمسين جلدة لتكون عبرة لمن يحاول مخالفة عقيدة هذا التنظيم، اذ قالت: “لقد من الله علينا بكشف هذه المنافقة ضعيفة الإيمان، في الوقت الذي تتطلع فيه كل النساء المؤمنات أن يأتين لأرض الخلافة، والتي تعتبر جنة الله، تسلل الشيطان إلى هذه السيدة، وتصورت أنها قادرة على الهرب عبر وسيط كافر”.

إلهام شاهين في المساء

وبعدما تعود منال في المساء من عملها، تصلي وتكون في أقصى شياكتها وأناقتها، وتلبس ملابس مفتوحة لإغراء زوجها في المساء بعدما يعود من العمل، كما تصفف شعرها وتضع مستحضرات التجميل بعدما كانت مرتدية للزي الشرعي طوال النهار والنقاب.

وقد تفاعل الجمهور مع دورها الذي وصفوه بالمركب، لأنها استطاعت الجمع بين دور جهادية في الصباح ومرأة في كامل أنوثتها في المساء، وتداول رواد التواصل الإجتماعي العديد من الصور لها.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

ومسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.

ومن الجدير بالذكر، أن شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بطلوع الروح إشتعال كبير في الأحداث، خاصة بعد الأحداث التي أكدت في حلقة اليوم أن تغير حال أكرم ما هو إلا إنتقام من عمر -أحمد السعدني- من روح -منة شلبي- التي كان يحبها منذ أيام الجامعة