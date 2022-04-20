/693244/محافظ-البحيرة-الإزالة-الفورية-لأي-تعدي-على-الأراضي-الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة على التزام المحافظة بتنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء والخاصة بمنع التعديات على الرقعه الزراعية والحفاظ عليها والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

دوت الخليج

مشيراً إلى أنه لن يتم السماح بأي تهاون أو تقاعس وسنضرب بيد من حديد على يد كل مخالف ولن نفرط فى شبر واحد من الرقعة الزراعية والحفاظ على مقدرات وحق الشعب من أجل أبناؤنا والأجيال القادم.

كان ذلك في حضور

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد و العميد أمجد البنا المستشار العسكرى ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق .

الإزالة الفورية لأي تعدي على الأراضي الزراعية

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على الإزالة الفورية لأي تعدي على الأراضي الزراعية و تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب