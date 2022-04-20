/693239/مجدي-بدران-كورونا-لم-تنته-من-العالم-وستتحول-إلى-مرض-متوطن

أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، على أنه حتى الأن لم تعلن منظمة الصحة العالمية انحصار وباء كورونا، مؤكدا على أن فيروس كورونا لم ينته من العالم وسوف يتحول إلى مرض متوطن أو فيروس موسمى.

دوت الخليج

أهمية تلقى لقاح فيروس كورونا لانحسار الفيروس

وأضاف الدكتور مجدى بدران، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الاحصائيات تؤكد على أن فيروس كورونا لم ينتهى بعد، مؤكدا على أن زيادة نسبة تلفى لقاحات فيروس كورونا سوف تؤدى إلى انحسار الوباء وانخفاض إعداد المصابيين والوفيات ودخول المرضى إلى المستشفيات.

وتابع مجدى بدر، أن كل فترة تظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا وأخرهم متحور أوميكرون، مؤكدا على أن توقف الناس عن أتخاذ الإجراءات الاحترازية وعن تلقى اللقاحات سوف يؤدى إلى ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا أشد شراسة وأسرع انتشارا.

نجاح الدولة المصرية فى تجربة لقاحات فيروس كورونا

وأشاد مجدى بدران، بنجاح الدولة المصرية فى تجربة لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا على أن نسب تلقى اللقاحات داخل الدولة كانت رائعة للغاية، حيث وصلت نسبة تطعيم المواطنيين المصريين بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى 45% من المستهدفين بأجمالى أكثر من 44 مليون مواطن، وتلقى أكثر من 33 مليون مواطن الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا، وأكثر من 2 مليون مواطن تلقوا الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا.

واكد الدكتور مجدى بدران، على أهمية تلقى المواطنيين للجرعة التنشيطية من فيروس كورونا من أجل وقاية الفرد والمجتمع ككل من فيروس كورونا، بالأضافة إلى أن تلقى الجرعة التنشيطية يساهم فى عدم ظهور أى متحورات جديدة للفيروس.

واضاف أن اللقاح أمن وفعال وتقوم الدولة المصرية بتوفيره فى كافة المحافظات المصرية بكميات مناسبة وكافية لجميع المواطنيين، مشيرا إلى أن الجرعة التنشيطية هامة، وذلك لأن الجرعة الأولى والثانية غير كافين لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا.