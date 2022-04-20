/693233/السجن-عامين-للمتهم-بالتسبب-فى-قتل-والدته-بالغربية

دوت الخليج

صدر الحكم فى جلسة المحكمة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، حيث ناقشت المحكمة الشهود في القضية.

حاول الانتحار أثناء إقامته في منزل والدته، ونجحت والدته في منعه

وتبين من التحقيقات وأقوال الشهود أن المتهم يتمتع بأخلاق حميدة ويحب والدته ويعيش معها منذ نحو 6 أشهر لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات زوجية، وأن المتهم سبق وأن حاول الانتحار أثناء إقامته في منزل والدته، ونجحت والدته في منعه من الانتحار، مؤكدين أنهم ذهبوا به لطبيبة نفسية ووصفت له علاج نفسي، وأنه في حالة عدم تماثله الشفاء ينصح بإدخاله مستشفى، نظرا لأنه سيحاول الانتحار مرة أخرى وبطريقة أبشع.

ستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع

فيما شكك زوج شقيقة المتهم في تقرير الطب النفسي، بشأن الحالة الصحية للمتهم، واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع ورفعت الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها السابق.