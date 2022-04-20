«الصحة العالمية» تحذر من تفشى التهاب كبدي حاد بين الأطفال

أخطرت منظمة العالمية العالمية قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، أنه تم رصد 74 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى رصد ثلاث حالات في إسبانيا، وجميع هذه الحالات من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهر وحتى 13 عاما.

وأكدت خضوع 6 حالات منها لعمليات زرع الكبد، ولا توجد وفيات بين الأطفال الذين أصيبوا بهذا الالتهاب الكبدي حتى 11 أبريل الجاري.

وأفاد المستند المرسل لوزارة الصحة المصرية، أنه لا يوجد تاريخ سفر للحالات المصابة، مشيرة إلى أنه يجب على القطاعات المختصة متابعة أي أعراض فجائية على الأطفال دون 16 عاما.

وكشفت الصحة العالمية، أن أعراض الإصابة بالاتهاب الكبدي المجهول تتمثل في ارتفاع إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ مع ظهور بعض الأعراض مثل الصفراء والقيء والإسهال وآلام البطن، وتم استبعاد الإصابة بأنواع الفيروسات الكبد المختلفة مثل «A-B-C-D-E»، مؤكدة أن الأعراض التي تم ذكرها لا تتطابق مع أي من فيروسات الكبد المتعارف عليها.

وأكدت الصحة العالمية، أنه تم تعريف الحالة على النحو التالي:

أي طفل بعمر عشر سنوات أو أقل يعاني من التهاب الكبد حاد ولم يتم تشخيص أي من فيروسات الكبد «A-B-C-D-E» مع وجود ارتفاع في إنزيمات AST أو Transaminase أو ALT أعلى من 500 وحدة دولية بداية من 1 يناير 2022.

أي طفل بعمر من 11: 16 سنة يعاني من التهاب كبد حاد ولم يتم تشخيصه بأي من الفيروسات الكبد «A-B-C-D-E» مع وجود ارتفاع في انزيمات AST أو Transeminase أو ALT أعلى من 500 وحدة دولية بداية من يناير 2022.

أي حالة يتم تشخيصها كحالة التهاب كبدي حاد لم يتم تشخيصها بأي من فيروسات الكبد «A -E» بأي عمر ولديه ارتباط وبائي مع أي من الحالات الموكدة.

وناشدت منظمة الصحة العالمية بضرورة اتخاذ اللازم نحو أي حالات إصابة ينطبق عليها تعريف الحالة على النحو المشار إليه في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.