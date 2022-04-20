صحة المنيا: فحص وعلاج أكثر من 11 ألف طفل حديث الولادة فى مبادرة السمعيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و723 طفلا من حديثى الولادة، خلال شهر مارس الماضى فى إطار مبادرة السمعيات التى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصا على صحة الطفل المصرى، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 11 ألفا و723 طفلا حديث الولادة خلال شهر مارس الماضى. وأكد أنه فى حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن الكشف والعلاج مجانى بالكامل.

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