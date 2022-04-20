محافظ الدقهلية يوجه برفع كفاءة الشوارع والميادين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعته، اليوم الأربعاء، لأعمال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وأعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات ومراقبة الأسواق ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما تابع العمل بالوحدات الخدمية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ففى مركز منية النصر، قال أحمد عبدالعظيم رئيس المركز، إنه أجرى جولة ميدانية لتفقد شوارع وأحياء المدينة لوضع تصور للارتقاء بالشكل الجمالى والحضارى للبدء فى تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة، فضلا عن متابعة أعمال النظافة فى شوارع وأحياء المدينة والوحدات القروية التابعة.

وفى مركز ومدينة الجمالية، أكد سيد النخيلى رئيس المركز، التعاون بين الجميع من أجل إنجاز جميع الملفات ومنها ملفات التقنين والتصالح واستمرار تنفيذ الحملات التموينية والصحية للتفتيش على منافذ بيع السلع والمنتجات للتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مناسبة الأسعار والتصدى بكل حزم للمخالفين.

وحرص على متابعة الاستعداد لموسم حصاد القمح واستقباله من الموردين بالشون وأماكن التخزين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتغيرات المكانية غير القانونية وسرعة إزالتها فى المهد، ومتابعة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا للقانون، وضرورة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وفى مركز ومدينة تمى الأمديد، قال محمد البسيونى رئيس المركز إنه تابع خروج معدات النظافة اللازمة لتشغيل منظومة النظافة العامة وكذلك أعمال الصيانة للمعدات ورفع كفائتها، حيث تابع أعمال رفع تجمعات القمامة أولا بأول من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومى وكذلك أعمال النظافة العامة بشوارع المدينة والوحدات القروية.

وفى مركز ومدينة نبروة، قال هانى سليمان رئيس المركز إنه قام بمتابعة أعمال الرصف القائمة بشوارع المدينة والتأكد من وضع طبقة الأسفلت وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة لتسهيل الحركة المرورية على الطرق.

وفى مدينة محلة دمنة، قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المدينة، إنها قامت بمتابعة العمل بمنظومة النظافة لرفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة وتفريغ الصناديق الخاصة بتجميع القمامة وتم نقلها إلى المقلب الوسيط كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات برئاسة المدينة لوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة بحضور النواب وسكرتير المدينة.

وفى مركز ومدينة ميت سلسيل، قال هشام أبوالمكارم رئيس المركز إنه تابع فى جوله تفقدية إدارات ديوان مجلس المدينة، مؤكدا الحرص على رفع كفاءة العمل والانضباط وتقديم الخدمات الجيدة والسريعة والتعاون المشترك بين الإدارات وإنهاء الخدمات للمواطنين والتعامل المباشر مع المركز التكنولوجى.

وفى مركز ومدينة طلخا، قال محمد الأمين رئيس المركز إنه تم تقسيم مدينة طلخا إلى 13 منطقة وتم تحريك المعدات والعمال إلى جميع المناطق، وبلغ ما تم رفعه من القمامة والمخلفات الصلبة 170 طنا كما تم تحريك معدات رى الأشجار ونباتات الزينة لتقوم برى جميع المسطحات الخضراء وأحواض الزرع فى المدينة.

وفى مدينة الكردى، قال الدكتور رضا قويطة رئيس المدينة، إنه تمت متابعة المرور على مستشفى الكردى المركزى للاطلاع على سير العمل به ومتابعة تواجد الأطباء وتيسير الخدمات للمرضى وتوافر الأدوية اللازمة وتم المرور على العيادات الخاصة والصيدلية ومركز العلاج الطبيعى، فضلا عن متابعة تنفيذ حملة على المحلات والأسواق لمراقبة الأسعار والتصدى لاحتكار السلع من خلال لجنة خماسية بمشاركة مديريات الطب البيطرى والتموين والإشغالات والبيئة والمتابعة والصحة.

وفى مركز ومدينة أجا، قال حاتم قابيل رئيس المركز إنه أجرى جولة تفقدية للحملة الميكانيكية التابعة لرئاسة المركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الوضع الحالى للمعدات ومدى كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات بصفة دورية ووضع الخطوات التنفيذية لرفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها والتخلص من مخزون السيارات القديمة المتهالكة.