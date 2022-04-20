مفتى الجمهورية: الله عز وجل حفظ مصر فى أصعب الظروف من الضياع

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن الله عز وجل قد حفظ مصر فى أصعب الظروف من الضياع، وأن جند مصر هم خير أجناد الأرض؛ لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة.. مشيرا إلى الوصية النبوية بأهلها؛ لأن لهم ذمة ورحما وصهرا.





وأفاد مفتى الجمهورية بأن هذه أمور تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفا وخلفا؛ انطلاقا من الأدلة الشرعية الصحيحة والثابتة فى ذلك، فضلا عن ذكر مصر فى القرآن بشكل صريح أكثر من 30 مرة، ومرات عديدة تلميحا.

وتطرق فضيلة الدكتور شوقى علام فى تصريحات اليوم الأربعاء، إلى الحديث عن ظاهرة الكسوف والخسوف، قائلا إن: " السيدة مارية رضى الله عنها بعد إسلامها وزواجها بالنبى صلى الله عليه وسلم ولدت له سيدنا إبراهيم وكان يحبه حبا جما، ولكن توفاه الله عز وجل لحكمة منه".

وأضاف أن النبى صلى الله عليه وسلم نفى حدوث هذه الظاهرة بسبب موت إبراهيم، قائلا: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا» متفق عليه.. وهذا لا ينفى حدوث المعجزات للأنبياء، ولكن أراد النبى أن يوضح أن الظواهر الكونية تحدث نتيجة قوانين إلهية ثابتة.

واستعرض مفتى الجمهورية نماذج من رحمة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى ضوء السيرة النبوية المشرفة، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه رحيما بالصغار، فعن أنس رضى الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله على إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تذرفان، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت رسول الله؟! فقال: «يا ابن عوف، إنها رحمة»، ثم قال: «إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (رواه البخارى ومسلم).

وتابع مفتى الجمهورية: وأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا من هذا الموقف وغيره الرضا بقضاء الله عز وجل، وضرورة الصبر عند الشدائد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، فكانت خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له" رواه مسلم.

وحول الابتلاء الذى يصيب الإنسان أكد مفتى الجمهورية أن النص الشرعى يبين أن المسلم بين دائرتين؛ دائرة الشكر ودائرة الصبر؛ لذا فالإنسان مبتلى فى الكون.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن لمصر فى الإسلام فضلا عظيما؛ حيث عدد العلماء مواضع ذكر مصر والثناء عليها فى نصوص القرآن والسنة، برغم ذكر بلدان أخرى فى القرآن والسنة مثل سبأ ومدين وغيرها، إلا مصر لها خصوصية واضحة؛ وهذا ما يفسر اهتمام النبى صلى الله عليه وسلم بإبراز مكانة مصر والمصريين والوصية لهم بالإحسان والمعاملة الطيبة؛ حيث بين الحكمة من ذلك بقوله: «فإن لهم ذمة ورحما» أو قال: «ذمة وصهرا» "صحيح مسلم"، قاصدا بالرحم السيدة هاجر، وبالصهر السيدة مارية رضى الله عنهما.