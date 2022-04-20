/693250/دينا-الشربيني-ترفض-الحديث-عن-عمرو-دياب-في-حبر-سري-لهذا-السبب

عرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، اليوم الأربعاء الحلقة التاسعة عشر من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم التي تستضيف خلاله الفنانة دينا الشربيني.

دوت الخليج يرصد تصريحات دينا الشربيني في برنامج حبر سري

تصريحات دينا الشربيني

قالت الفنانة دينا الشربيني في لقائها التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم: “هموت وأعمل عملية تجميل في مناخيري ولكن لم يطلب مني أحد ذلك وعمليات التجميل مخاطرة”.

وأضافت قائلة: “الراجل الكداب ضعيف وجبان ومش هثق فيه وممكن أسامح في الكدب أو الخيانة إذا اعترف لي هذه الشخصية”.

وعندما سألتها الإعلامية أسما إبراهيم عن تصريح للهضبة عمرو دياب أنه لم يغني أغنية برج الحوت لها، رفضت أن تتحدث عنه في البداية وقالت إنه رجل عظيم وهي تحبه جدا ولكنها لا تجيب عن أحد في غيابه.

دينا الشربيني برنامج حبر سري

ويشار أن لقاء الفنانة دينا الشربيني يعرض على جزأين اليوم الأربعاء وغدا الخميس وتتحدث خلاله عن كواليس وأسرار تكشفها لأول مرة في حياتها وترد على العديد من الشائعات التي طالتها مؤخرًا.

وستتحدث دينا الشربيني للمرة الأولي عن الأخبار التي أكدت ارتباطها بالفنان حسن أبو الروس بجانب قصة أغنية برج الحوت، وتكشف عن عدد التاتوهات التي قامت بها.

برنامج حبر سري رمضان 2022

يشار أن برنامج حبر سري يعرض طوال شهر رمضان الساعة السادسة والثلث مساءً تزامنا مع موعد الإفطار، ويستضيف خلاله عددا كبير من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم الدكتورة هالة سرحان وائل جسار وعمرو يوسف ودينا الشربيني وأمير كرارة، وكهرباء وشيرين رضا، وأحمد صلاح حسني، وحنان مطاوع، وآخرين.

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ومن ناحية أخرى كانت الفنانة دينا الشربيني حلت ضيفة الإعلامية شيرين عرفة، في الحلقة الأولى من برنامجها “أدينا بندردش” الذي تعرضه عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت دينا الشربيني خلال اللقاء إن أول شخص يقول لها إنتي جميلة كان وقتها في النادي وذهبت لأحكي لوالدي، وأوضحت أنها كانت تحب المسرحيات في طفولتها.