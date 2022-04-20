/693245/محافظ-البحيرة-يوجه-بفتح-معارض-لبيع-الملابس-والأحذية-بأسعار-مخفضة

فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين والتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية، وتحت رعايه وزارة التنمية المحلية.

دوت الخليج

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بسرعه فتح معارض جديده بكل مركز ضمن مبادره "العيد فرحتنا" وذلك لعرض وبيع مختلف انواع الملابس والاحذيه والمواد الغذائية بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق، ومن المقرر أن يستمر العمل بتلك المعارض حتى عيد الفطر المبارك.

ذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأشار المحافظ أن تلك المعارض الجديده ستعمل جنبا إلى جنب معارض "اهلا رمضان " التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضيه بكافه مدن ومراكز المحافظة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

كان ذلك بحضور كل من

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذى عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور د / نهال بلبع - نائب المحافظ وم/ حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء / محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح / أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.