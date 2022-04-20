/693243/فكرته-هادفة-ومبدعة-نجوم-الوسط-الفني-يشيدون-بـ-فيلم-خطأ-404-لـ-مهند-الدسوقي

مهند الدسوقي، مخرج موهوب استطاع أن يثبت تألقه من خلال إطلاق أول فيلم عن فيروس كورونا، ليُعيد هذا التألق من خلال انتاج فيلم جديد بعنوان “خطأ 404”، الذي حصد إشادات عدد كبير من نجوم الوسط الفني، منهم “سوسن بدر، هالة صدقي، إلهام شاهين، انتصار، ومحمد التاجي”، مشيرين إلى أن مهند الدسوقي صاحب موهبة بارعة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إشادات نجوم الوسط الفني بفيلم خطأ 404

الفنان أحمد بدير

كان على رأس هؤلاء الفنان أحمد بدير الذي فاجئه في مداخله هاتفية خلال برنامج الكافيه، موجها له العديد من الإشادات العريمة ولعمله الفني الجديد “خطأ 404”، فقال بدير: “ مهند الدسوقي أعماله كبيرة وبفرح بيها جدًا عند مشاهدتها وارتحت ليه جدًا”.

وعن إمكانية مشاركته في خطأ 404، فقال أحمد بدير مبديا إعجابه بفكرة العمل: “أنا فرحت جدا بالعمل الجميل ده، لو كنت عرضت عليا دور واحد من اللي ماسكين التليفونات كنت هعمله”.

الفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي

وحاز فيلم خطأ 404 للمخرج مهند الدسوقي على إعجاب الفنانة إلهام شاهين التي قالت: “فكرته هايلة والأخراج جميل”، في حين قالت الفنانة هالة صدقي: “الفيلم حول أوي”.

سوسن بدر صاحبة اكتشاف مهند الدسوقي

أما عن الفنانة القديرة سوسن بدر والتي لها الفضل في اكتشاف موهبة الفنان مهند الدسوقي، فقالت: “حركة الكاميرا هايلة، والفيلم كله هايل، أنا عارفة ان مهند الدسوقي مخرج شاطر”.

انتصار وعلاء مرسي

أعربت الفنانة انتصار عن انبهارها بفيلم “خطأ 404” الذي من المقرر أن يخرجه المخرج مهند الدسوقي إلى النور، فقالت: “هادف جدا، وتصويره واخراجه حلو”، وفي حين قال علاء مرسي: “هايل جدا، مهند الدسوقي شاطر ومبدع”.

محمد التاجي: فيلم خطأ 404 بيوصل رسالة هادفة

وقال الفنان محمد التاجي عن فيلم خطأ 404: “حلو الرسالة المكيرة اللي بيوصلها الفيلم، التكنولوجيا بقت شيئ مسيطر علينا كلنا، طريقة توصيل الفكرة كان مبدع، واستخدام الكاميرا متمكن”.

أما عن حسام داغر فقال للمخرج مهند الدسوقي عن فيلم الجديد: “معمول شيك وكويس جدا”.

تفاصيل فيلم خطأ 404

فيلم خطأ 404، يناقش قضية هامة يعاني منها الكثير في مصر والعالم وهي خطر التكنولوجيا على البشر وتحديدا الهواتف المحمولة، وصرح المخرج مهند الدسوقي لـ دوت الخليج، بأن فيلم خطأ 404 من المقرر عرضه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر مايو المقبل، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات الهامة التي سيعلن عنها قريبا.

ويشاكر في بطولته كلا من «زياد جمعه - محمد الدندراوي - محمد عبدالحميد - عبد الرحمن راجي- اشرقت مؤمن -منه هشام»، ومن تأليف وإخراج مهند الدسوقي، مساعد مخرج زياد محسن، مدير تصوير محمود السيد موسيقي تصويرية مازن علي، ميكياج اشرقت مؤمن.