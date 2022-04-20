/693240/من-أبطال-دايما-عامر-تعرف-على-ضحية-برنامج-رامز-موفي-ستار-الحلقة-19

تحل اليوم الفنانة سينتيا خليفة ضيفة الحلقة 19 من برنامج «رامز موفي ستار» للمقالب، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بمشاهدات عالية نظرًا لشعبيتها الكبيرة خاصة بعد دورها في مسلسل دايما عامر مع الفنان مصطفى شعبان والنجمة لبلبة.

دوت الخليج يرصد لكم حلول سينتيا خليفة ضحية الحلقة 19 من برنامج رامز جلال للمقالب وذلك خلال السطور القادمة

سينتيا خليفة في رامز موفي ستار

يستضيف الفنان رامز جلال اليوم الأربعاء، الفنانة سينتيا خليفة لتكون ضحية الحلقة وتعيش مغامرات ومواقف كوميدية ومرعبة عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

ومن المقرر عرض الحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر ويشار أنها تأتي للبرنامج لتشارك في مشهد تمثيلي مع نجم الأكشن العالمي فاندام ولكنها تفاجآ بعد ذلك بأنه المقلب الجديد لرامز جلال في رمضان 2022.

سينتيا خليفة في دايما عامر رمضان 2022

لعبت سينتيا في دايما عامر دور مريضة البهاق، وبعد انتهائها من هذا الدور علقت على صور التي نشرتها من كواليس دورها في المسلسل، قائلة: البهاق غير معدٍ.. ممكن أي حد في أي سن وأي جنسية أن يصاب بالبهاق.. ٧٠ مليون إنسان حوالي العالم مصاب بالبهاق.. مفيش حد كامل.. أحبوا نفسكو زي ما انتو ‏واحترموا غيركم دايماً وزي ما هم.

وتفاعل متابعيها عبر انستجرام بالاتفاق معها، كما أشاد العديد منهم بدورها في مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصته حول المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.