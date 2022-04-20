/693238/سحر-صدقي--قبائل-وعائلات-قنا-متحدون-خلف-القياده-السياسيه-لمواجهه-التحديات

أكدت النائبه سحر صدقي عضو مجلس النواب، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بقنا، بأن حفل الإفطار الذي أقامته رابطه ابناء قنا، هدفه دعم أواصر المحبه والتلاحم بين ابناء قنا بكافة قبائلها للتقارب والتعاون في حفل إفطار رمضاني خلال الشهر الفضيل.

دوت الخليج

قبائل وعائلات قنا متحدون خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات

وأضافت صدقي علي هامش حفل الإفطار الذي أقامته رابطه ابناء قنا والاقصر بالقاهره بنادي الصيد بالدقي بحضور النائب اشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبيه البرلمانيه بمجلس النواب ، ان حزب مستقبل وطن بقيادته حريص علي لم شمل القبائل والعائلات في قنا والمشاركة البناءة في كل الفاعليات التي توكد علي الترابط بين نسيج المجتمع القنائي.

ووجهت رئيس برلمانيه مستقبل وطن بقنا رساله دعم الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه والشرطه المصريه من كل قبائل قنا متوحدين خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الدولة المصريه العصرية الحديثه ، وكذلك خط دفاع عن الدولة المصريه في مواجهه التحديات.