أخبار مصرية

سحر صدقي : قبائل وعائلات قنا متحدون خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

/693238/سحر-صدقي--قبائل-وعائلات-قنا-متحدون-خلف-القياده-السياسيه-لمواجهه-التحديات

أكدت النائبه سحر صدقي عضو مجلس النواب، رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بقنا، بأن حفل الإفطار الذي أقامته رابطه ابناء قنا، هدفه دعم أواصر المحبه والتلاحم بين ابناء قنا بكافة قبائلها للتقارب والتعاون في حفل إفطار رمضاني خلال الشهر الفضيل.

دوت الخليج 

16860ba90a.jpg

 

 

 قبائل وعائلات قنا متحدون خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات

وأضافت صدقي علي هامش حفل الإفطار الذي أقامته رابطه ابناء قنا والاقصر بالقاهره بنادي الصيد بالدقي بحضور النائب اشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الاغلبيه البرلمانيه بمجلس النواب ، ان حزب مستقبل وطن بقيادته حريص علي لم شمل القبائل والعائلات في قنا والمشاركة البناءة في كل الفاعليات التي توكد علي الترابط بين نسيج المجتمع القنائي.

6ef63bc354.jpg
e36203f062.jpg

 

 

ووجهت رئيس برلمانيه مستقبل وطن بقنا رساله دعم الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه والشرطه المصريه من كل قبائل قنا متوحدين خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الدولة المصريه العصرية الحديثه ، وكذلك خط دفاع عن الدولة المصريه في مواجهه التحديات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحر صدقي : قبائل وعائلات قنا متحدون خلف القياده السياسيه لمواجهه التحديات  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا