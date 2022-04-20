/693236/العدل-جروب-يتقدم-ببلاغ-ضد-المحامي-سمير-صبري-بسبب-فاتن-أمل-حربي-تفاصيل

تعرض مسلسل فات أمل حربي للعديد من المشاكل وأخرها تقديم المنتج جمال العدل بلاغ إلى النائب العام ضد المحامي سمير صبري، وقد اتهمه فيه بالتحريض على الكراهية والقتل باسم الدين.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البلاغ المقدم من جمال العدل ضد المحامي سمير صبري وذلك خلال السطور القادمة

أزمة مسلسل فاتن أمل حربي

وأكد جمال العدل أن شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل فوجئت بتقديم المحامي سمير صبري يوم 13 أبريل الجاري، بلاغ يتهم فيه صناع المسلسل بإزدراء الأديان كما طلب معاقبتهم بنص المادة 98 من قانون العقوبات.

وأوضح هذا البلاغ أن شركة العدل جروب قد ولت الدكتور سعد الدين الهلالي المراجعة الفقهية للمسلسل، وذلك بغرض التأكد من أن ما يطرحه المسلسل من أراء ومقترحات مباحة ومقبولة وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووصف جمال العدل بلاغ سمير صبري، بالكذب كما أشر إلى ركاكة اللغة المستخدمة في كتابته، وأنه نشر مضمون البلاغ على نطاق واسع في العديد من المواقع الإليكترونية والصحف أيضًا.

بلاغ جمال العدل ضد سمير صبري

وأشار البلاغ المقدم من جمال العدل ضد سمير صبري، إلى أن سمير قد أورد في بلاغه ضد شركة العدل جروب عبارات مثل "تعمد المؤلف تشويه صورة علماء الأزهر ورجال الدين، وأظهر رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعتهم"، و"يدعو المسلسل إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكیات السلبیة التي من شأنھا أن تؤثر في المجتمع وترسخ القیم السلبیة التي تھدد استقراره" وعبارة "ھذا المسلسل یبث سمومھ بین الأوساط الجماھیریة والذي یقع في ھذه الأفكار الخبیثة ".

كما شبه العدل ذلك بـ"ما حدث في دعوات جاھلیة مماثلة تلقفھا بعض المتطرفین فاغتالوا الكاتب فرج فودة، وحاولوا اغتیال الكاتب الكبیر نجیب محفوظ، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، واغتالوا بالفعل ‎الشیخ حسن شحاته"، وذلك حسبما ورد في نص البلاغ المقدم إلى النائب العام.

واتهم جمال العدل في بلاغه سمير صبري ببث دعايات مثيرة ونشر أخبار كاذبة، وجاء في نص البلاغ، أن المحامي قد بث أخبار وشائعات كاذبة ودعایات مثیرة من شأنھا تكدیر السلم العام والحاق الرعب فى نفوس الناس والحاق ضرر بالمصلحة العامة، كما أن تعمد سمير صبري نشر نص بلاغه فى العدید من المواقع یمثل أیضًا جریمة نشر أخبار كاذبة من شأنھا تكدیر السلم العام المؤثمة بنص المادة‎ ١٨٨ من قانون العقوبات .