الصحة تطلق 27 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال آخر 10 أيام من...

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 27 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءً من الغد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه سيتم إطلاق قافلة طبية غدًا بمنطقة الظواهري مركز ههيا بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل أخرى يومي 21 و22 من شهر رمضان، بمناطق شرق بولاق - قصر الزيان مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأبو المعاطي الباز مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، ودهشور بحي البدرشين محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأميني صحي شامل لكافة المواطنين، لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

‏‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض في كلمته بالمؤتمر تقريرًا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تجاوبت سريعًا مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم في التغلب عليها سريعًا.