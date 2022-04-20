التعليم: امتحانات مدارس المتفوقين والمكفوفين بالثانوية العامة مثل العام الماضي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري بالنسبة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين، حيث يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي وطبقًا للجداول المعتمدة

فيما نشرت وزارة التربية والتعليم طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي كما يلي: ــ

1- تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والاجابة بنظام (البابل شيت)

2ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط

3ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

4- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية،التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

5- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقًا لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانية العامة.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة 2022 وضوابطها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.