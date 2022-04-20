التعليم: ممنوع تصفح المصادر الإلكترونية خلال امتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يسمح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، باصطحاب كتاب ورقى أو ملزمة، خلال امتحانات نهاية العام 2021/2022، مشيرا إلى أنه سيجرى تسليم "ورقة مفاهيم" لكل طالب، شأنهم شأن طلاب الثانوية العامة.





وأضاف وزير التعليم، فى منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر إلكترونية من خلال أجهزة التابلت، تفاديا للغش الإلكترونى وضمانا لتكافؤ الفرص. وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، للصف الأول الثانوى يوم 11 مايو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الصف الثانى يوم 12 مايو.

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