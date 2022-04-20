جدة - نرمين السيد - بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأعمال الجارى تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية ومنطقة العزب ومسجد الهجن بمدينة شرم الشيخ، موجها بالانتهاء من هذه المشاريع فى أول أكتوبر من العام الجارى، وذلك فى إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده فودة، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف المالى للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور أيمن الشريف السكرتير العام، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى والمشروعات، ورؤساء المدن والإدارات المالية، والمديريات والشركات القائمة بالتنفيذ. كما بحث المحافظ خلال الاجتماع موقف تسليم الأراضى الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وعددها 3 محطات حيث تم تسليم الأراضى المخصصة لذلك ويجرى العمل بإنشاء المحطات، وتابع موقف كاميرات المراقبة بمدينة شرم الشيخ ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بالتنسيق مع الشركة المنفذة. وتابع المحافظ أيضا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمحطة الكهرباء وفرش مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، بالإضافة لعرض موقف الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ والتى بدأ العمل بها حاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يوجه بإنجاز عدد من المشاريع قبل انعقاد مؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.