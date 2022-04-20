/693237/مصطفي-الكحيلى-يعلن-بدء-أعمال-الرصف-بشارع-العشرين-ومتفرعاته-في-منفلوط-بأسيوط-صور

أشاد النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ، بأنة شهد شارع العشرين بمدينة منفلوط، في صباح اليوم الأربعاء، أعمال الرصف التى طال انتظارها منذ عدة سنوات انتظاراً لعمل البلدورات، وأعمال التطوير والتجميل للشارع ومتفرعاته.

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