التضامن: انطلاق مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» إحياءً ليوم اليتيم بالأقصر

انطلقت اليوم مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» لدعم زواج الفتيات اليتيمات في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر ضمن فعاليات يوم اليتيم 2022 بالتزامن مع شهر رمضان الكريم لأول مرة مع يوم اليتيم من شهر أبريل.

وأكد محمد حسن بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

بينما أوضح، أن انطلاق مبادرة «اكفل.. استر.. وجوز» ضمن فعاليات ليوم اليتيم 2022 تأتي تأكيدًا على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأشار إلى أن فرق العمل المنتشرة في محافظة الأقصر نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وأضاف أن احتفالات المديرية بيوم اليتيم في شهر إبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدًا وأن قد أخذت على عاتقها ومنذ أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من تاسعة عشر عامًا أن تكون الجمعة الأولى إنطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام واستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأشد احتياجًا في القرى الأكثر فقرًا تحقيقًا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام في ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.

يذكر أن مؤسسات المجتمع المدني ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجري لها.