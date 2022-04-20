وزير التعليم يعلن تفاصيل اختبارات نهاية العام لجميع الصفوف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذى بدأ من 2018 ويعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أولا: طرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة

- سنستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقى أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكترونى وضمان تكافؤ الفرص.

- تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسى 2021/2022، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين فى الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الاجابة الخاصة بالأسئلة المقاليه، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب فى الامتحانات التى تمت الكترونيا وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

- تعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

ثانيا: طرق عقد امتحانات المواد غير الأساسية لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والخاصة

- تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد الغير اساسية والمجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ثالثا: طرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

- تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقيا تحت اشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية.

رابعا: طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبناؤنا فى الخارج

- تعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة اتمام بمرحلة التعليم الأساسى) الكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد)، طبقا للمواعيد المقررة بالجدول المعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفى حالة وجود أى عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وارسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا فى الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العينى أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة).

- تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته فى الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصرى تعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقا لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

خامسا: طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوى

- تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الاسئلة اختيار من متعدد فقط ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية،التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمد.

- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقا للجدول المعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقا لأرقام الجلوس المعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانية العامة.