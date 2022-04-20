ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس STEM

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جدول امتحانات الثانوية العام لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، والتى تبدأ اعتبارا من 26 يونيو المقبل وحتى 32 يوليو.





وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تقرر عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والتربية الوطنية) يوم 20 يونيو المقبل، قبل بدء امتحانات المواد الأساسية. جاء هذا خلال بث إعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.

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