عاجل- تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الجدول الكامل)

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه مقارنة بالخريطة الزمنية، نصت على عقدها فى 11 يونيو المقبل، لتبدأ بدلاً من ذلك فى يوم 26 يونيو، وتنتهى فى 21 يوليو، ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاء هذا خلال بث لإعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي 2021-2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين في الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير إنه خلال يومي 21 و21 يونيو، سيؤدي الطلاب الامتحان في المواد التي لا تضاف للمجموع، داخل لجان مدرسية مؤمنة.

وكشف شوقي، أنه تقرر عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2021/2022، ورقياً بنظام "البابل شيت".

وأضاف الوزير، أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد، بدون أي أسئلة مقالية، ليس أن هذا هو الحل الأكاديمي الأسلم، ولكن نظراً لأهمية الثانوية العامة ترغب الوزارة أن يكون التصحيح إلكتروني بالكامل.

وشدد الوزير على أنه لن يُسمح للطالب باصطحاب التابلت أو الكتاب المدرسي داخل اللجنة : "هروح اللجنة إيدي في جيبي"، مشيراً إلى أن كل طالب سيتسلم ورقة مفاهيم تتضمن كل ما يحتاجه الطالب أثناء الإجابة عن الأسئلة.

وأكد الوزير أنه طالما لن يستخدم الطالب جهاز التابلت كمنصة امتحان، فإنه سيمثل وسيلة للغش، وبالتالي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لن يسمح باصطحاب التابلت أو أي ورقة أخرى داخل اللجان.