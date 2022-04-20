جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال بث لإعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير، أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد، بدون أى أسئلة مقالية، ليس أن هذا هو الحل الأكاديمى الأسلم، ولكن نظراً لأهمية الثانوية العامة ترغب الوزارة أن يكون التصحيح إلكترونى بالكامل.
وشدد الوزير على أنه لن يُسمح للطالب باصطحاب التابلت أو الكتاب المدرسى داخل اللجنة : "هروح اللجنة إيدى فى جيبى"، مشيراً إلى أن كل طالب سيتسلم ورقة مفاهيم تتضمن كل ما يحتاجه الطالب أثناء الإجابة عن الأسئلة.
وأكد الوزير أنه طالما لن يستخدم الطالب جهاز التابلت كمنصة امتحان، فإنه سيمثل وسيلة للغش، وبالتالى لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لن يسمح باصطحاب التابلت أو أى ورقة أخرى داخل اللجان.
وقال إن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، ستعقد خلال يومين قبل بدء امتحانات المواد الأساسية، فى لجان مدرسية مؤمنة، وكذلك الأمر بالنسبة لمواد الهوية الوطنية فى المدارس الدولية، سيؤديها الطلاب داخل لجان مدرسية مؤمنة، طبقاً للجدول المعتمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيدك فى جيبك.. شوقى يكشف آلية عقد امتحان الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.