إيدك فى جيبك.. شوقى يكشف آلية عقد امتحان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال بث لإعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، أن جميع الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من متعدد، بدون أى أسئلة مقالية، ليس أن هذا هو الحل الأكاديمى الأسلم، ولكن نظراً لأهمية الثانوية العامة ترغب الوزارة أن يكون التصحيح إلكترونى بالكامل.

وشدد الوزير على أنه لن يُسمح للطالب باصطحاب التابلت أو الكتاب المدرسى داخل اللجنة : "هروح اللجنة إيدى فى جيبى"، مشيراً إلى أن كل طالب سيتسلم ورقة مفاهيم تتضمن كل ما يحتاجه الطالب أثناء الإجابة عن الأسئلة.

وأكد الوزير أنه طالما لن يستخدم الطالب جهاز التابلت كمنصة امتحان، فإنه سيمثل وسيلة للغش، وبالتالى لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لن يسمح باصطحاب التابلت أو أى ورقة أخرى داخل اللجان.

وقال إن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، ستعقد خلال يومين قبل بدء امتحانات المواد الأساسية، فى لجان مدرسية مؤمنة، وكذلك الأمر بالنسبة لمواد الهوية الوطنية فى المدارس الدولية، سيؤديها الطلاب داخل لجان مدرسية مؤمنة، طبقاً للجدول المعتمد.