وزير التعليم يكشف جداول وآلية عقد امتحانات الطلاب فى الخارج

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال إعلان تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، أنه فى حال مواجهة الطالب أى عائق سواء عدم توفر الإنترنت أو جهاز كمبيوتر، فبإمكانه طباعة ورقة الأسئلة من الموقع الإلكترونى، بنظام "البابل شيت"، والإجابة عليها وإرسالها بالبريد السريع إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا فى الخارج.

ولفت الوزير إلى أن نتيجة اختبار هؤلاء الطلاب ستكون بنظام "اجتياز أو عدم اجتياز".

أما بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس المسار المصرى، فقال الوزير إنه سيتم امتحانهم داخل مدارسهم بشكل نظامى، لكن فى حالة عودة الطالب ورغبته فى الالتحاق بالمدارس المصرية، سيخضع لامتحان تحديد مستوى لأن الرقابة فى المدارس بالخارج تكون أقل مما هى عليه فى المدارس المصرية، مشيرا إلى أن جداول الامتحانات تبدأ يوم 7 مايو المقبل.