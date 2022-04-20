ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للطلاب المكفوفين، للعام الدراسي 2021-2022، والتي تبدأ اعتباراً من 25 يونيو المقبل، وحتى 19 يوليو.





وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تقرر عقد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو، قبل بدء امتحانات المواد الأساسية. جاء هذا خلال بث لإعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021-2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.

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