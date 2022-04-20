حياة كريمة.. الصحة تطلق 27 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 27 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءً من الغد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية غدًا بمنطقة الظواهرى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل أخرى يومى 21 و22 من شهر رمضان، بمناطق شرق بولاق - قصر الزيان مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وأبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، ودهشور بحى البدرشين محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه يستمر عمل القافلة لمدة يومين متتاليين.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 22 و23 من شهر رمضان بمناطق سنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم، والكرنك القديم مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، والحسانى بمحافظة أسيوط، ونوى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والقاديسية مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتى الجزيرة بمحافظة أسوان، وبورسعيد – جناح مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وذلك فى يومى 23 و24 من الشهر نفسه.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 4 قوافل طبية يومى 24 و25 رمضان بمناطق كشوك عميرة محافظة مطروح، وبنى شعران مركز منفلوط محافظة أسيوط، و مركز طبى ناصر مركز دمنهور محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق الشركة 55 - الشركة 17 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، و الكوامل بحرى محافظة سوهاج، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومى 25 و26 من شهر رمضان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 26 و 27 رمضان فى مناطق الركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وزاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والسد العالى محافظة أسوان، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والزيات محافظة مطروح، وأولاد رايق بمحافظة أسيوط، والإسماعيلية بمحافظة المنيا.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 27 و28 رمضان فى منطقة مركز الحى «العاشر أ» مركز العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وقافلة طبية أخرى بمنطقة وردان حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، فى يومى 28 و29 من الشهر نفسه.

وذكرت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ77 ألف و179 مواطنا، من خلال 62 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، فى النصف الأول من شهر رمضان المبارك، تم من خلالهم إجراء 11 ألف و61 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألف و318 ندوة تثقيف صحى، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتةً إلى تحويل 660 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.