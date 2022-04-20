إضاءة جامعة بني سويف باللون الأخضر احتفالاً  باليوم العالمي للأرض

/693234/إضاءة-جامعة-بني-سويف-باللون-الأخضر-احتفالا -باليوم-العالمي-للأرض

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه سيتم إضاءة مبني إدارة الجامعة باللون الأخضر من الساعة السابعة إلي الساعة التاسعة مساءا ولمدة ثلاثة أيام بدءا من 20 وحتى 22 أبريل الجاري، احتفالاً باليوم العالمي للأرض والذي يوافق الجمعة 22 أبريل الجاري.

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حيث ستشهد الجامعة إقامة بعض الفاعليات لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة وتفعيل دور الجامعة في الحفاظ عليها، ورفع مستوي المسئولية المجتمعية والمساهمة في الحد من التلوث البيئي، ونشر عدد من المقالات علي الصفحة الرسمية للجامعة للتوعية بأهمية البيئة، ومخاطر التلوث.

الاحتفال باليوم العالمي للأرض يهدف إلي نشر الوعى والاهتمام بالبيئة

وأوضح رئيس الجامعة أن الاحتفال باليوم العالمي للأرض يهدف إلي نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولي يقام سنوياً في عدد كبير من دول العالم اعترافا بالمسؤولية الجماعية تجاه الأرض، من خلال الدعوة للحفاظ على الأرض، والتصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض .

سيتم نشر توعية بلغة الإشارة

من جانبه أضاف الدكتور أحمد علام وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومنسق الجامعة لدي تحالف جامعات القاهرة الكبرى، أنه سيتم نشر توعية بلغة الإشارة لحث الجميع علي الحفاظ علي البيئة، والاهتمام بالمظهر الجمالي داخل محيط الجامعة من خلال الاهتمام بالأشجار والحدائق داخل الجامعة، وعمل فيديو إرشادي توعوي لمكافحة التدخين يعرض علي موقع الجامعة وفيلم تسجيلي للتوعية بترشيد استهلاك المياه والطاقة.