ستكون ورقية وإلكترونية...ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي

/693232/ستكون-ورقية-وإلكترونيةننشر-جدول-امتحانات-الصفين-الأول-والثانى-الثانوي

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، فى مؤتمر صحفى له اليوم الأربعاء، أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى سوف تنعقد"الكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية

دوت الخليج تصريحات وزير التربية والتعليم حول امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى وأضاف أن الامتحانات ستنعقد بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وشدد أنه يجب على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة، قائلا ستلحق المدارس الغير مجهزة تكنولوجيا سواء (حكومية / خاصة) على المدارس المجهزة تكنولوجيا ويعقد بها امتحان فترة مسائية. جدول امتحانات الصف الأول الثانوى جداول امتحانات الصف الثانى الثانوى

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