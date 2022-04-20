/693231/30-مقالي-و70-الإلكتروني-تعرف-على-ضوابط-امتحانات-الصف-الأول-والثاني-الثانوي-الجديدة
شهد اليوم الاربعاء عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر صحفي تم الكشف فيه عن معلومات هامة متعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022 للصف الاول والثاني .
دوت الخليج
واضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي ان امتحانات المرحلة الثانوية لكافة صفوفها ستتم بالنظام الجديد الذي تم اعتماده في عام 2018، مضيفا ان إن فكرة عقد الامتحانات ورقية أو إلكترونية ليست هي مربط الفرس لان الطلاب لن يكون الفارق بلانسبة له نظام الأسئلة الواحد.
30% مقالي و70% الإلكتروني.. تعرف على ضوابط امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الجديدة
وحسب ما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمؤتمر صحفي فان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون إلكترونيا مرفقة بهذه الضوابط التالية:
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الامتحانات في لجان مؤمنة و مراقبة بكافة الاجراءات الاحترازية
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30% مقالي و 70 % من الاختيار من متعدد في الامتحاناات
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المدارس المجهزة تقنيا سيكون فترتها صباحيا والغير مجهزة مسائي
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المواد الغير مضافة للمجموع سوف يتم امتحانها في المدارس وليس المنزل كالسابق
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تشكيل لجان تقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية ثم تقوم بجمع الدرجات لواردة للامتحانات التي تمت إلكترونيا مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها
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مواد الهوية القومية تتولى المدارس الدولية عقدها داخل المدرسة ورقيا تحت اشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائجها من الإدارات التعليمية
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