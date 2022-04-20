/693230/نيابة-المحلة--تقرر-حبس-المتهم-فى-حادث-دهس--ميسرة--وأستدعاء-والدته

قررت نيابة أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حبس " م. ا " ويبلغ من العمر ١٥ سنة المتهم بالتسبب في اصابة الطالبة "ميسرة" بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ إثر حادث تصادم من سيارة ملاكى يقودها المتهم عقب خروجها من الدرس الخصوصى برفقة زميلاتها بميدان المشحمة .

دوت الخليج

كما قررت النيابة العامة، استدعاء " س " والدة المتهم بناءا على طلب محامى أسرة المجنى عليها، لمناقشتها فى التهم المنسوبة إليها بأعتبارها مالكة السيارة، كما أنها أعطتها لنجلها الذى لم يبلغ السن القانونى .

إجراء تحليل مخدرات وخمور للمتهم

وأوضح أيمن عصام فى بث مباشر قدمته " دوت الخليج "، أنه طلب أمام النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات وخمور للمتهم، كما تقدم بطلب أخر لتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث والأستماع لشهود العيان .

وأكد "مصطفى" أحد شهود العيان، أن المتهم كان يعاكس المجنى عليها مرتين بالسيارة وفى المرة الثانية، حدثت الواقعة، وقاموا بنقلها إلى مستشفى خاص، فى محاولة لإنقاذها، وأثناء ذلك فر المتهم هاربا .

حالة من الحزن على صفحات التواصل الأجتماعى

كانت قد سادت حالة من الحزن على صفحات التواصل الأجتماعى، بعد أن أصيبت طالبة، بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة، إثر تعرضها لحادث تصادم أثناء سيرها برفقة زميلاتها،من سيارة ملاكى يقودها طفل بميدان المشحمة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبري، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أهالي منطقة المشحمة، بقيام سيارة ملاكي بدهس طالبة بالشارع المطاعم، وإصابتها بإصابات خطيرة، وجري نقلها إلى المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة الاسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعي "ميسرة محمد"، طالبة صدمتها سيارة ملاكي سوداء اللون، أثناء سيرها في شارع المطاعم، بمنطقة المشحمة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطالبة كانت تسير برفقة زميلاتها ثم فوجئت بسيارة ملاكى، يقودها طفل تبين بعد ذلك انه يدعى " م.ا" يبلغ ١٥ سنة انحرفت عن المسار الطبيعى ودهسها، ما أدى إلى أصابتها بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة .

وجري نقلها الي قسم الطوارئ، بمستشفي المحلة العام، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وتم ضبط سائق السيارة، وتفريغ الكاميرات المحيطة.