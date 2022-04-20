ترتيب جدول الدوري الإنجليزي موسم 2022

حقق فريق ليفربول الفوز أمس الثلاثاء، فى قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشيستر يونايتد بنتيجة 0-4، وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنلجيزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول 76 نقطة

مان شيتي 74 نقطة

تشيلسي 62 نقطة

توتنهام 57 نقطة

أرسنال 54 نقطة

مان يونايتد 54 نقطة

وست هام 52 نقطة

وولفرهامبتون 49 نقطة

ليسترسيتي 40 نقطة

برايتون 40 نقطة

برينتفورد 39 نقطة

ساوثهامبتون 39 نقطة

كريستال بالاس 37 نقطة

نيوكاسل يونايتد 37 نقطة

أستون فيلا 36 نقطة

ليدز يونايتد 33 نقطة

إيفرتون 28 نقطة

بيرنلي 25 نقطة

واتفورد 22 نقطة

نورويتش 21 نقطة.

تقدم فريق ليفربول على فريق مانشيستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من من عمر الشوط الأول عن طريق لويس ديا، واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وذلك بعد صيام عن التهديف، ثم أحرز ماني الهدف الثالث في الدقيقة 68، وعاد صلاح للتسجيل في الدقيقة 85.

ويغيب كريستيانو رونالدوا عن المباراة نظرًا لوفاة ابنه، وقد قامت جماهير ليفربول بالتضامن معه بالتفيق الحار له في الدقيقة 7 من عمر اللقاء وهو رقم قميص اللاعب.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول برصيد 76 نقطة، ويأتي مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 74 نقصة، ويتبقي له مباراة مؤجلة، فيما يأتي فريق مانشيستر يونايتد في المركز السادس بـ 54 نقصة.

تشكيل ليفربول

ودخل فريق ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك، روبرتسون، ماتيب، أرنولد

خط الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون

الهجوم: مانى، محمد صلاح، دياز

تشكيل مانشستر يونايتد

فيما جاء تشكيل مانشيستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، فيل جونز، وان بيساكا

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز، ماتيتش

خط الهجوم: راشفورد.