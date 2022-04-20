/693227/بعد-إعلان-تأجيلها-لمدة-أسبوعين-ننشر-جدول-امتحانات-الثانوية-العامة-2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة والتي ستعقد في 26 يوينو بدلا من 11 يونيو علي أن تنتهي يوم 21 يوليو من العام الجاري.

دوت الخليج

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

هذا و أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، ستعقد داخل المدارس قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية والتي تضاف للمجموع بيومين، وفقا لجدول الامتحانات، لافتا أن تم تأجيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 لمدة أسبوعين، علي أن تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى 21 يوليو من العام الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حضره الدكتور بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر.