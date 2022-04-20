/693226/طارق-شوقي-امتحانات-الثانوية-العامة--ستكون-ورقية-والإجابة-بابل-شيت-والأسئلة-اختيار-من-متعدد

أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقى أن امتحانات الصف الثالث الثانوى سوف تكون ورقية هذا العام، موضحا أن الأجابة سوف تكون بنظام البابل شيت، مؤكدا على أن نظام البابل شيت سوف يكون متطورا عن العام الماضى.

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوى هذا العام

وأعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقى ، فى مؤتمر صحفى له اليوم الأربعاء، أن اسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوى سوف تكون اختيار من المتعدد فقط ولا توجد أى أسئلة مقالية فى امتحانات الصف الثالث الثانوى هذا العام، مضيفا أن نظام التصحيح سوف يكون إلكترونيا بالكامل.

وشدد على أنه لن يسمح لطلاب الصف الثالث الثانوى اصطحاب الكتب أو التابلت معاهم داخل اللجنة فى وقت الامتحانات، مضيفا أنه سوف يكون مع كل مادة ورقة مفاهيم تحتوى على كل ما يحتاجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات فى كافة المواد من أجل ضمان تكافء الفرص لجميع الطلاب.

وأوضح أن المواد التى لا تضاف فى المجموع سوف تنعقد فى يومين سابقيين لمواعيد الامتحانات الأساسية، موضحا أن الطلاب سوف يمتحنوا المواد التى لا تضاف للمجموع فى لجان مؤمنة وبيها كافة الإجراءات الاحترازية

وأعلن الوزير أن انه تم تأجيل الموعد الذى كانت حددته الوزارة لامتحانات الصف الثالث الثانوى أسبوعين لتبدأ الامتحانات فى يوم 26 يونيو بدلا من 11 يونيو.

نظام امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى هذا العام

وصرح أن امتحانات الترم الثانى لهذا العام للصف الأول والثانى الدراسى سوف تنعقد فى لجان مؤمنة وبها كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة، موضحا ان الامتحانات سوف تكون عبارة عن مزيج من الأسئلة المقالية وهتكون فى شكل امتحان ورقى وأسئلة الاختيار من المتعدد خلال المنصة الالكترونية.

وأضاف أن 30% من وزن الامتحان سوف يكون على الجزء المقالى و70% على جزء الاختيار من المتعدد، موضحا أنه الجزء المقالى سوف يكون ورقيا، بينما سيكون سوف يمتحن الطلاب جزء الاختيار من المتعدد من خلال المنصة الالكترونية.