/693213/مسلسل-جزيرة-غمام-الحلقة-18-تعيين-عرفات-شيخ-القرية-وزواجه-من-العايقة

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18

بدأت الاحلقة الثامنة عشر من مسلسل جزيرة غمام، بتولي عرفات منصب شيخ القرية بعد الشيخ مدين، وذلك بقرار من العجمي، الأمر الذي أثار غضب يسري وذهب للشيخ محارب واستنكر عليه قبول ذلك الأمر وأنه لن يسكت، خاصة أن عرفات يفعل أمور غير عادية مثل توزيع أموال صندوق الجامع على الفقراء، ثم يذهبان إلى العجمي، لإقناعه بإنزال عرفات من منصب شيخ القرية.

مناظرة فاصلة

ليتفق يسري مع العجمي على إقامة مناظرة بين الشيخ محارب ويسري من جهة، وعرفات من جهة أخرى، ومن يفوز فيها سيكون له منصب الشيخ، ليوافق العجمي على إقامة تلك المناظرة.

ثم ذهب كل من يسري والشيخ محارب في طريقهم وتحدث يسري مؤكدًا لمحارب ليسري أن عرفات ليس سهلًا كما يعتقد، وأن الشيخ مدين قد منحه سره من قبل، كما أكد ليسري أنه لا يرغب في مناظرة عرفات ليغضب الشيخ محارب من يسري، بعدما أراد أن يمنحه حجابًا قال إنه سيساعده لحل تلك المشكلة.

عرفات يحب العايقة

وفي مشهد آخر، التقت العايقة بالشيخ عرفات، على شاطئ البحر وعرض عليها الزواج، ولكنها أخبرته بأن لها ماضي سيئ، وسألته هل يستطيع مُسامحتها أم لا؟، فأكد لها أنه يُحبها ولا يهمه أي شيء عنها قبل أن تلتقي به.

وقد كشفت زوجة العجمي عن خوفها من إنجاب فتاة، لأنها تعلم برغبة عجمي في إنجاب ولد وذهب عجمي إلى هلالة ليخبرها بأمر حمل زوجته، وأنه يريد العودة له لكنها ترفض، وتطلب منه عدم زيارتها في منزلها مرة أخرى، لينصرف وتبدأ في البكاء.

وبعد ذلك ذهب عرفات إلى العجمي، وأخبره أنه لا يريد دخول هذه المناظرة ومواجهة كل من يسري والشيخ محارب، لكن عجمي صمم على رأيه في إقامة تلك المناظرة، الأمر الذي دفعه للإستسلام وقرر أن يذهب إلى المناظرة.

خلدون يعنف العايقة

كما شهدت نهاية الحلقة، انفعال خلدون على العايقة، وتهديدها بأنه سيقتلها إذا لم تكشف له سر عرفات والذي خرج من بيت العجمي على وجهه معالم الحزن، ليقابله مجموعة من أطفال الجزيرة ويشجعونه قبل المناظرة، كما يسألهم عن معنى الصدق، فيقولون له إنه عدم الكذب، ليرد عليهم إنه قول الحق، في وقت لا ينجي فيه إلا الكذب، وتنتهي الحلقة.