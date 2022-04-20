تكون الاختبارات مع مراعاة الاتي: . تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد). . فى حالة وجود أي عائق لدخول المنصة: يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج. . تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح. . تكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز لجميع الصفوف الدراسية. . الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات كالأعوام السابقة. . فى حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بإحدى المدارس المصرية يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة الطالب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جداول اختبار نهاية العام الدراسي الحالى للطلاب في الخارج للصفوف من الرابع... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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