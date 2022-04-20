«التعليم»: جداول امتحانات الطلاب المصريين بالخارج تبدأ من 7 مايو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جداول امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، ستبدأ من 7 مايو، بجداول خاصة من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، ثم جداول الأول وحتى الثالث الأعدادي، وأخرى خاصة للصفين الأول والثاني الثانوي
أضاف «شوقي»، خلال بث مباشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أنه بالنسبة للثانوية العامة، فستكون الامتحانات ورقية لهذا العام، والإجابات ستكون بنظام البابل شيت بشكل متطور عن العام الماضي، كما ستكون الأسئلة اختيارا من متعدد فقط، «يتسلم الطالب ورقة مفاهيم، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت، ومحدش من الطلاب هيجيب معاه ورقة»
وأوضح أنه بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، فسيتم الامتحان فيها قبل يومين من بدء الامتحانات الرسمية بلجان مؤمنة ومراقبة ضمن الجدول المعتمد، «هتبقي الامتحانات في اللجنة مش في البيت، زيها زي الصفين الأول والثاني الثانوي».
وأكد: «نفس الشيء ينطبق على مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، وهنأديها طبقا للجدول المعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة، طبقا لأرقام جلوس معدة من لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة».
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