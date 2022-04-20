عاجل- وزير التعليم يعلن نظام امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كل امتحانات المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، ستتم وفق نظام الأسئلة الجديد الذى تم تنفيذه منذ عام 2018 وحتى الآن، وهو محور تطوير المرحلة الثانوية، والذى يتمثل فى تطوير نظام الأسئلة التى تقيس مهارات الفهم بدلا من الحفظ والتلقين.

جاء هذا خلال إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021-2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير أنه بالنسبة لامتحانات المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، ستعقد فى لجان مدرسة مؤمنة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.