«مدبولى» يستعرض مقترحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التى وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصرى، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.





وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وممثلو عدد من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.

وتناول الاجتماع مقترحات وآليات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والمشروعات المقترحة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع صندوق مصر السيادى، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.

كما ناقش الاجتماع تبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمى، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحويل الإلكترونى التدريجى لكافة الإجراءات الأخرى، حتى يتسنى القيام بها فى منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل الإصلاحات الهيكلية المقترحة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر أيضا إتاحة تقديم خدمات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستخدام نظام الدفع والتوقيع الإلكترونى، وكذا تفعيل الرخصة الذهبية.

,تطرق الاجتماع إلى مقترحات تطوير قطاع سوق المال، من أجل تعزيز الدور الاقتصادى المهم المنوط بهذا القطاع، وبما يتواكب مع المتغيرات العالمية فى هذا المجال.