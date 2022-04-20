«شوقى» يوضح آلية عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لأولى وثانية ثانوى

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية عقد المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع للصفين الأول والثانى الثانوى، موضحاً أن امتحاناتها سوف تُعقد فى لجان داخل المدارس.
جاء هذا خلال بث لإعلان تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج، اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير أنه خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وبينما سمحت الوزارة للطلاب بأداء الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع داخل المنازل، تبين أن البعض يتدخل فى الإجابة عن الأسئلة بخلاف الطلاب، الأمر الذى يفقد هذه المواد قيمتها.
وأكد الوزير كل امتحانات المرحلة الثانوية ستتم وفق نظام الأسئلة الجديد الذى تم تنفيذه منذ عام 2018 وحتى الآن، وهو محور تطوير المرحلة الثانوية، والذى يتمثل فى تطوير نظام الأسئلة التى تقيس مهارات الفهم بدلاً من الحفظ والتلقين.
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