عاجل- وزير التعليم يعلن آلية امتحان أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، تفاصيل امتحانات ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى 2021-2022، لطلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاث، والطلاب المصريين فى الخارج، وطلاب مدارس STEM، وطلاب الدمج.





وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى، تعقد فى لجان مدرسية مؤمنة ومجهزة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير، أن أسئلة الامتحانات لطلاب هذين الصفين تتنوع بين المقالية والاختيار من متعدد، بنسبة 70% لأسئلة الاختيار من متعدد، و30% للأسئلة المقالية، موضحا أن الامتحانات ستكون ورقية وإلكترونية أيضا.

وتابع بأن الطلاب يتسلمون أوراقا فى لجان الامتحان للإجابة عن الأسئلة المقالية، ثم يجيبون عن أسئلة الاختيار من متعدد باستخدام التابلت، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى هذا الحل استجابة لشكاوى العديد من الطلاب الذين وجدوا صعوبة فى الإجابة على الأسئلة المقالية باستخدام القلم على جهاز التابلت: "لو الامتحان 3 ساعات، الطالب هيتسلم ورقة يحل الأسئلة المقالية فى ساعة ويسلمها وبعدين يبدأ الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت فى الساعتين المتبقيتين".

وأكد الوزير كل امتحانات المرحلة الثانوية ستتم وفق نظام الأسئلة الجديد الذى تم تنفيذه منذ عام 2018 وحتى الآن، وهو محور تطوير المرحلة الثانوية، والذى يتمثل فى تطوير نظام الأسئلة التى تقيس مهارات الفهم بدلا من الحفظ والتلقين.