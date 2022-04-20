/693217/الحبس-عامين-للمتهم-بالتعدى-على-صيدلانية-بالغربية

قضت محكمة جنح المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالحبس عامين في القضية رقم ٣٤٥٥٣لسنة ٢٠٢١ لشخص قام بالتعدي على صيدلانية داخل إحدى الصيدليات بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى وإشهاره لسلاح أبيض "منجل" حتى يقوم بصرف دواء من الصيدلية غير مصرح بصرفه إلا بموافقة وروشتة طبيب معالج.

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وتم تداول القضية بمحكمة جنح مركز المحلة الكبرى ووجهت النيابة للمتهم تهم استعراض القوة والتهديد بالعنف مستخدما سلاح أبيض منجل قام بإشهاره في وجه الطبيبة لأخذ علاج ممنوع صرفه الا بروشتة طبيب فضلا عن إحرازه أدوات منجل وشقرف أسلحة بيضاء بالمخالفة للقانون حتى صدر حكم الحبس.

وفى سياق اخر، أغلقت الوحدة المحلية لمركز السنطة بمحافظة الغربية معبرًا مخالفًا على شريط السكة الحديد فى نطاق قرية شبراقاص.

كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز السنطة قد مرت على خط السكة الحديد المار بنطاق المركز وأغلقت معبرا غير قانونى بين محطتى شبراقاص والسنطة فى نطاق قرية شبراقاص يستخدمه المواطنون لعبور شريط السكة الحديد مما عرض حياتهم للخطر حيث لقيت طفلتين شقيقتين مصرعهما امس صدمهما قطار أثناء استقلالهم عربه كارو.

حذرت استخدام المعابر غير القانونية

وحذرت الدكتورة مني صالح رئيس مدينة السنطة من استخدام المعابر غير القانونية لخطورتها وتسببها فى عدد كبير من الحوادث ووجه الوحدات المحلية بشبراقاص بغلق جميع المعابر المخالفة. وقالت أن هناك حملة للقضاء على المعابر المخالفة على خطوط السكك الحديدية للتقليل من الحوادث الناتجة عن مرور السيارات والمواطنين من هذه المعابر مما يؤدى إلى زيادة الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر بالإضافة إلى الخسائر المادية للمواطنين وتعطل حركة القطارات.