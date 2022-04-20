/693216/بعنوان-لسعتو-صغير-مغني-الراب-عمر-سيدو-يستعد-لطرح-أغنية-جديدة

أعلن مغني الراب السوري عمر سيدو، انتهائه من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «لسعتو صغير» على طريقة الفيديو كليب، والتيقادم من المقرر إطلاقها خلال الأيام القادمة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل أغنية «لسعتو صغير» لمغني الراب عمر سيدو

أغنية لسعتو صغير

وأغنية «لسعتو صغير» من كلمات وألحان عمر سيدو وإنتاج سيدو برودكشن، وقد تم تصويرها مدينة فرنكفورت في المانيا قبل حلول شهر رمضان بأسبوع، وتم الاستعانه بعدد من مهندسي الصوت هناك لإظهارها بشكل متميز.

آخر أعمال عمر سيدو

ومن الجدير بالذكر، أن آخر أغاني عمر سيدو هي أغنية بعنوان «بيبي» والتي طرحها قبل أسبوعين وحققت مشاهدات عالية ونجاح كبير بشكل ملحوظ، وذلك في أقل من أسبوع حيث اقتربت الاغنية من الوصول لنصف مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

ما هو غناء الراب؟

الراب هو نوع من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة «الهيب هوب» الرئيسية، كما انتشر عالميًا بعد نجاحه في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سبعينيات القرن العشرين، وزادت شهرته في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ولم يقتصر الراب فقط مطربين من الشباب، بل امتد إلى الإعلانات خلال الفترة الأخيرة خطوة إيجابية، لانتشاره أكثر وأكثر، فإن "الراب" سيكتسح المشهد الغنائي بمصر في الأعوام المقبلة، وما يحدث الآن مجرد بداية فقط، وانضم أيضًا لمطربي الراب عدد من كبار الممثلين في مصر مثل: روبي وأحمد مالك ومحمد هنيدي وماجد الكدواني، حيث ظهروا في إعلاناتهم الأخيرة بمظهر مغنيين الراب.

فن الراب في مصر

كما اشتهرت فئة كبيرة من مغنيين الراب الشباب في مصر، مثل: ويجز وعفرتو وأبو الأنوار وأحمد مكي وأبيويوسف وشاهين وغيرهم.

ومن الجدير بالذكر، أن أنتشرت ظاهرة مميزة في رمضان 2022 وهي طغيان أغاني الراب على تترات المسلسلات سواء تترات البداية أو النهاية، أو أغاني في حلقة من حلقات المسلسل نفسه، مثل أغنية “هرازيك” لعفرتو من مسلسل توبه الذي غناها في الحلقات الأولى من المسلسل وحققت نجاح كبير بالتعاون مع الفنان عمرو سعد، كما تعاون مغني الراب موسى سام ومغني الراب مولوتوف في أغنية بعنوان «غطي وشك» في مسلسل «منورة بأهلها» الذي يعرض خلال هذه الأيام والذي حظى بشعبية كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه.