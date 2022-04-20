/693214/محافظ-بني-سويف-يستجيب-لشاب-من-ذوي-الهمم-ويكلف-بتوفير-موقع-لعمله

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال اللقاء الأسبوع المفتوح مع المواطنين، للمواطن محمد محمد عبد الحميد، من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمقيم بعزبة بلبل مركز بني سويف، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ ما يلزم لتوفير موقع مناسب لكشك" بيع حلويات"، ليكون مصدر دخل كريم للمواطن وأسرت.

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين ، والذي يحرص على عقده محافظ بني سويف للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين ، والتوجيه بحلها في إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون ، حيث يحضر اللقاء وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون لسرعة استعراض المشكلات والحلول المناسبة لها

الدولة تضع ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها

استمع المحافظ لمطلب المواطن الذي التمس الموافقة على توفير موقع كشك "حلويات"، وذلك لظروفه الصعبة، حيث أكد المحافظ للمواطن أن الدولة تضع ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها ، مؤكداً على توجيهه لرئيس المدينة باتخاذ ما يلزم حيال المطلب، وذلك في إطار القانون ووفقا للمتاح من أماكن مناسبة

حضر اللقاء

حضر اللقاء المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة