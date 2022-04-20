/693212/طلب-إحاطة-للحكومة-لعدم-تسليم-طلاب-المدارس-الكاثوليك-كتب-مادتي-العلوم-والرياضيات

تقدمت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن عدم استلام مدارس الكاثوليك ( الناطقة بالفرنسية ) دفعة سنة رابعة ( منهج جديد ) لكتاب مادتي العلوم والرياضيات للترمين الأول والثاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلب إحاطة للحكومة لعدم تسليم طلاب المدارس الكاثوليك كتب مادتي العلوم والرياضيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.