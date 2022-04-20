/693211/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-الجزء-الثاني-الحلقة-18-متين-يقتحم-شقة-هشام-جمال

الحلقة 18 مسلسل في بيتنا روبوت 2

بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، بملاحظة يوسف -هشام جمال- تغير في صوت زومبا -شيماء سيف- وسألها عن السبب وقالت إنها قد تناولت المحشي، وبالفعل فتح بطنها ووجد طبق المحشي كما وجد كفتة أيضًا، فأخرج الطعام من بطنها وعاد صوتها كما كان في السابق.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل. وتشاجرت سارة -ليلى أحمد زاهر- مع زوجها يوسف بسبب أنفها التي تظن أنه قد كبر بسبب الحمل، كما تتشاجر بسبب أنها توحمت على آسر ياسين وأمير كرارة ولم يحضرهم لها، وأخذها يوسف لموعد دكتورة النسا وكان سامح المنافس له ينتظره أسفل المنزل ويراقبه، ذهب يوسف للدكتورة والتي نصحته أن يتحمل تقلبات زوجته المزاجية واشتكت سارة منه الدكتوره بأنه لم يحضر لها آسر ياسين وأمير كرارة. وانتظر سامح المنافس ليوسف نزولهم من البيت للذهاب لخطوبة لذيذ -عمرو وهبه- وهدير لكي يسرق منزله ويسرق أبحاث الروبوت كي يفوز في المسابقة، وصعد للمنزل هو ومتين الذي استطاع أن يفتح باب الشقة فوجدوا زومبا موضوعة على الشاحن، فقرر سامح أن يدخل ويسرق أبحاث يوسف ولكن زومبا كانت تسجل كل ما يحدث.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ومن الجدير بالذكر، أن يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.