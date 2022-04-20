/693208/روسيا-تراجع-أوكرانيا-عن-تعهداتها-فى-المفاوضات-ترك-أثر-سلبيا

صرحت الرئاسة الروسية (الكرملين)، فى تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء بثته قناة العربية، أنه لابد من وجود سبب ملموس لعقد أجتماع بين الرئيس الروسى بوتين والرئيس الأوكرانى زيلينسكى.

دوت الخليج

تصريحات الرئاسية الأوكرانية اليوم الأربعاء

وشددت الرئاسة الروسية على أن تراجع أوكرانيا عن تعهداتها فى المفاوضات والمناقشات مع الوفد الروسى ترك أثر سلبيا على مسار المفاوضات.

وأعلن الكرملين أن روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغ واضحة للاتفاق، مؤكدا على أن الكرة الأن باتت فى ملعب كييف

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت اليوم الأربعاء عن مقتل حوالى 40 جنديا أوكرانيا، بالأضافة إلى تدمير 7 أليات عسكرية بواسطة صواريخ عالية الدقة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استطاعت ضرب أكثر من ألف هدف عسكرى فى أوكرانيا خلال ليلة أمس الثلاثاء، مشددة على أن القوات الأوكرانية المتحصنة فى مصنع أزوفستال عليها أن تسليم أسلحتها,

ومن جانبها كانت قد أعلنت كييف اليوم الأربعاء أنه تم الأتفاق على فتح ممر إنسانى اليوم لخروج المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة .

ومن جانبه كان قد تعهد الرئيس الروسى بوتين اليوم الأربعاء بأن بلاده سوف تضمن إحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية فى منطقة الدونباس.

وكان قد صرح بوتين أن المأساة التى كانت تحدث فى منطقة الدونباس هى التى أجبرت روسيا على إطلاق عمليتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الروسى لافروف قد شدد على أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى غير مستقل وأنه يقوم بتنفيذ أوامر الولايات المتحدة، مؤكدا على أن الوفد الروسى فقد الثقة فى المفاوضين الأوكرانيين.